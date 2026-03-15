Trump, il piano per lo Stretto di Hormuz non decolla. Iran: “Contatti con altri paesi”

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Donald Trump chiama all’appello gli altri paesi, sollecitati a mandare navi per spingere l’Iran a riaprire lo Stretto di Hormuz. Il piano per una coalizione navale, però, fatica a decollare, La chiusura della via del petrolio, con oltre 2000 navi bloccate, paralizza il mercato del greggio con un incremento recordo dei prezzi: la soglia di 100 dollari al barile è stata superata. La ‘convocazione’ di Trump, attraverso i posto sul social Truth, sembra produrre risultati interlocutori. Il presidente degli Stati Uniti non si è rivolto solo ai partner tradizionali, citando espressamente Regno Unito, Francia, Giappone e Corea del Sud. Nel post viene menzionata anche la Cina. L’Italia, nei giorni scorsi, ha smentito l’esistenza di contatti con Teheran.

Da Pechino, attraverso l’ambasciata a Washington, arriva la (non) risposta: “Tutte le parti hanno la responsabilità di assicurare una fornitura di energia stabile e senza impedimenti”. Un auspicio e nient’altro, senza nessun riferimento ad un impegno diretto. “Come amica sincera e partner strategico dei paesi del Medio Oriente, la Cina continuerà a rafforzare la comunicazione con le parti interessate, comprese le parti in conflitto, e a svolgere un ruolo costruttivo per la de-escalation e il ripristino della pace”, dice all’agenzia russa Tass il portavoce dell’ambasciata negli Stati Uniti, Liu Pengyu, definendo l’atteggiamento cinese sulla guerra in corso “obiettivo e imparziale: chiediamo un’immediata cessazione delle operazioni militari per evitare un’escalation della situazione e impedire che il conflitto si diffonda e si estenda”.

Tendente al ‘no’ la replica del Giappone, come riferisce la Cnn: dal governo di Tokyo si fa notare che ci sono “ostacoli alti” da superare prima di vedere navi nipponiche in azione. “Non escludiamo la possibilità da un punto di vista legale, è una questione che richiede un’attenta valutazione”, dice Takayuki Kobayashi, esponente di spicco del partito liberaldemocratico, all’emittente Nhk. Non c’è una reale apertura, almeno per ora, dalla Corea del Sud. L’ufficio della presidenza evidenzia che il paese “comunicherà strettamente con gli Stati Uniti in relazione al tema e prenderà una decisione dopo attenta valutazione”.

Capitolo Europa: il Regno Unito, partner storico dell’America, recepisce il messaggio. Londra “sta discutendo con gli alleati una serie di opzioni per garantire la sicurezza della navigazione nella regione”, le parole di un portavoce del ministero della Difesa. Il segretario all’Energia, Ed Milliband, spiega che il paese sta “valutando ogni opzione. La riapertura dello Stretto è una priorità per il mondo. La soluzione migliore e più semplice sarebbe una rapida de-escalation del conflitto”, dice alla Bbc. L’invio di navi non è l’unica strategia: “Potremmo contribuire in diversi modi”.

Si muove Trump e si muove diplomaticamente l’Iran, che usa il petrolio come un’arma e cerca di creare canali con altri paesi per creare distanza tra gli Usa e i partner. “Non posso citare alcun Paese in particolare, ma siamo stati contattati da diversi Paesi che desiderano garantire un passaggio sicuro alle loro navi”, dice il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi rispondendo ad una domanda della Cbs se Teheran stia negoziando con Italia e Francia. La Repubblica islamica “è aperta ai Paesi che vogliono parlare del passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz”. “La decisione spetta alle nostre forze armate, che hanno già deciso di consentire a un gruppo di imbarcazioni appartenenti a diversi Paesi di transitare in condizioni di sicurezza – sottolinea – Quindi garantiamo loro la sicurezza per il passaggio perché non abbiamo chiuso questo stretto. Non stanno venendo loro a causa dell’insicurezza che c’è, a causa dell’aggressione da parte degli Stati Uniti”.

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