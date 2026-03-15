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domenica 15 Marzo 2026
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Paralimpiadi Milano Cortina, Romele bronzo nella 20 km di fondo sitting

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – L’azzurro Giuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di fondo categoria sitting oggi, domenica 15 marzo, alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Medaglia d’oro al russo Ivan Golubkov con il tempo di 51:55.0, secondo il cinese Mao Zhongwu e bronzo all’atleta italiano che porta così la 15esima medaglia all’Italia. Quattordicesimo posto per Michele Biglione (+4:06.5), 26esimo per Giuseppe Spatola (+11:45.5). 

milano-cortina-2026/protagonisti

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