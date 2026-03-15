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domenica 15 Marzo 2026
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Formula 1, oggi il Gp di Cina – La gara in diretta

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Cina. Oggi, domenica 15 marzo, il Circus torna in pista per il secondo appuntamento del Mondiale. Si riparte dalla doppietta Mercedes in Australia, dove a trionfare era stato George Russell davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Proprio il bolognese scatterà dalla pole position a Shanghai. Il Gp partirà alle 8 ora italiana. 

Dove vedere il Gp di Cina in Formula 1? La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e in streaming su Sky Go e Now. 

Il terzo Gran Premio della stagione si correrà in Giappone, domenica 29 marzo. 

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