spot_img
domenica 15 Marzo 2026
spot_img

Formula 1, Antonelli secondo nel Mondiale dietro a Russell: la classifica piloti

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Andrea Kimi Antonelli vince il Gp di Formula 1 in Cina, oggi domenica 15 marzo, davanti al compagno di squadra della Mercedes George Russell e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Il pilota italiano, 19 anni, si porta al secondo posto nella classifica piloti del Mondiale (47 punti) dietro a Russell (51 punti). In testa alla classifica costruttori c’è ovviamente la Mercedes, che sta dominando in questo avvio di stagione. 

Ecco la classifica piloti del Mondiale di Formula 1 dopo il Gp di Shanghai:  

1. George Russell (Mercedes) – 51 punti 

2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 47 punti
 

3. Charles Leclerc (Ferrari) – 34 punti
 

4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 33 punti
 

5. Oliver Bearman (Haas) – 17 punti 

6. Lando Norris (McLaren) – 15 punti 

7. Pierre Gasly (Alpine) – 9 punti 

8. Liam Lawson (Racing Bulls) – 8 punti 

9. Max Verstappen (Red Bull) – 8 punti 

10. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 punti 

11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 punti 

12. Oscar Piastri (McLaren) – 3 punti 

13. Gabriel Bortoleto (Haas) – 2 punti 

14. Carlos Sainz (Williams) – 2 punti 

15. Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto 

16. Esteban Ocon (Haas) – 0 punti 

17. Alex Albon (Williams) – 0 punti 

18. Sergio Perez (Cadillac) – 0 punti 

19. Nico Hulkenberg (Audi) – 0 punti 

20. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 punti 

21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punti 

22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 punti 

Ecco la classifica costruttori del Mondiale di Formula 1 dopo il Gp di Cina:  

1. Mercedes – 98 punti 

2. Ferrari – 67 punti
 

3. McLaren – 18 punti 

4. Haas – 17 punti 

5. Red Bull – 12 punti 

6. Racing Bulls – 12 punti 

7. Alpine – 10 punti 

8. Audi – 2 punti 

9. Williams – 2 punti 

10. Cadillac – 0 punti 

11. Aston Martin – 0 punti 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie