spot_img
domenica 15 Marzo 2026
spot_img

Domenica In, Mara Venier sbotta con Teo Mammucari: “Sei un pirla”

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Tu sei un pirla”. Alla fine, Mara Venier si arrabbia con Teo Mammucari sui titoli di coda della puntata di Domenica In oggi, 15 marzo 2026. La conduttrice, in chiusura di trasmissione, si congeda dal pubblico al termine di un pomeriggio toccante, caratterizzato dall’ampio spazio dedicato al ricordo di Enrica Bonaccorti, scomparsa recentemente all’età di 76 anni. Nel finale, Mara Venier chiama davanti alle telecamere uno dei cameraman, in Rai da 40 anni: “In tutti questi anni è lui che mi ha fatto tutti i primi piani – dice commossa-. Questa è la sua ultima puntata, va in pensione. Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me e per l’azienda. Mi mancherai tantissimo… Non potevo non farlo…”. 

 

Mentre Mara Venier parla, ecco l’entrata in scena di Teo Mammucari. Il comico, uno dei co-conduttori dell’edizione 2025-2026, esibisce il cartello utilizzato come ‘gobbo’ per il saluti finali: “Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima”. Mammucari non si limita però ad esibire il cartello, lo usa per coprire il volto di Pino Strabioli tra le risate generali in un momento di commozione. Il siparietto, prevedibilmente, non incontra i favori della conduttrice: “Domenica In è anche questo… Racconta musica, intrattenimento…”, dice Venier, prima di accorgersi del cartello posizionato in modo ‘anomalo’. “Tu sei un pirla perché non capisci i momenti”, dice Venier strappando il cartello dalle mani di Mammucari. “Ci vediamo domenica prossima… ma non si può…”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie