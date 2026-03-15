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domenica 15 Marzo 2026
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Domenica con maltempo sull’Italia, allerta meteo arancione per Liguria e Lombardia

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Allerta meteo arancione oggi, domenica 15 marzo, in due regioni e gialla in altre sette. Il transito di una perturbazione atlantica causa maltempo sul Nord-ovest dell’Italia e, muovendosi verso Sud-est, porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteo sul nostro meridione, con precipitazioni che risulteranno più diffuse e, anche a carattere temporalesco, su Sicilia e Calabria fa sapere il Protezione civile. 

L’avviso prevede dal mattino di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia in estensione, dalla tarda mattinata sulla Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia e allerta gialla su Liguria, Calabria, Sicilia e parte di Puglia, Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia e Valle d’Aosta. 

Un’allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico è stata diramata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia per Milano. L’allerta, in vigore già da ieri, durerà fino alle 18 di oggi. I cittadini sono invitati a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi, di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. 

Allerta gialla anche a Palermo. La Protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso di allerta per rischio meteorologico e idraulico, valido già da ieri fino alle 24 di oggi.  

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