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domenica 15 Marzo 2026
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Como-Roma, espulso Wesley: il Var non interviene, furia Gasperini. Cos’è successo

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Succede di tutto in Como-Roma e non senza polemiche, oggi domenica 15 marzo. Dopo il pareggio dei lombardi con Douvikas (che risponde alla rete iniziale di Malen, su rigore) la partita si accende con azioni in serie, da una parte e dall’altra. Al minuto 64, su un contropiede del Como viene espulso il difensore giallorosso Wesley per somma di cartellini gialli, dopo un fallo su Diao.
 

Furioso il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, che stava per sostituire il calciatore. Dalla panchina, il tecnico non nasconde il suo disappunto per la decisione dell’arbitro. Il Var non può però intervenire in questa occasione, come da protocollo.  

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