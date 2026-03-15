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lunedì 16 Marzo 2026
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Allegri lo sostituisce, Leao ‘rifiuta’ l’abbraccio: cos’è successo in Lazio-Milan

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La Lazio batte il Milan 1-0 oggi, domenica 15 marzo, e spegne forse definitivamente i sogni scudetto della squadra di Massimiliano Allegri. A decidere, la rete nel primo tempo di Isaksen. Il tecnico rossonero ha schierato in attacco Rafael Leao e a far discutere, nel secondo tempo, è stata proprio la sostituzione dell’attaccante portoghese. 

Leao è stato richiamato in panchina al 67′, per far posto a Fullkrug. Il numero 10 del Diavolo non ha però preso benissimo la sostituzione e, uscendo dal campo, ha rifiutato l’abbraccio dell’allenatore. Un momento che farà discutere nel post-partita.  

 

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