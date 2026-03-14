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domenica 15 Marzo 2026
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Terremoto a Ciampino, la scossa avvertita in alcuni quartieri di Roma

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Terremoto di magnitudo 2.0 alle porte di Roma, 7 km a nord di Ciampino, oggi sabato 14 marzo. La scossa, avvertita anche in alcuni quartieri della Capitale, si è verificata alle 22:44:09 ora italiana a una profondità di 9 km ed è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma. 

In particolare il sisma è stato sentito nei quartieri Centocelle e Tor Vergata della Capitale. Un’altra scossa, più lieve, è stata avvertita pochi minuti dopo, alle 22.57. 

cronaca

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