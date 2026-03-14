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sabato 14 Marzo 2026
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Serie A, oggi Udinese-Juventus – Diretta

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, la squadra di Luciano Spalletti sarà ospite dell’Udinese – in diretta tv e streaming – al Bluenergy Stadium in uno degli anticipi della 29esima giornata di campionato. La sfida mette in palio punti importanti per entrambe le squadre: la Juventus punta a restare nelle zone alte della classifica dopo il successo contro il Pisa, mentre i friulani cercano continuità davanti al proprio pubblico dopo il pareggio contro l’Atalanta. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Juventus ospiterà il Sassuolo mentre l’Udinese sfiderà il Genoa in trasferta. 

 

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