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sabato 14 Marzo 2026
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Serie A, oggi Udinese-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus in Serie A. Domani, sabato 14 marzo, la squadra di Luciano Spalletti sarà ospite dell’Udinese al Bluenergy Stadium in uno degli anticipi della ventinovesima giornata di campionato. La sfida mette in palio punti importanti per entrambe le squadre: la Juventus punta a restare nelle zone alte della classifica dopo il successo contro il Pisa, mentre i friulani cercano continuità davanti al proprio pubblico dopo il pareggio contro l’Atalanta. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Udinese-Juve, in campo oggi alle 20.45: 

UDINESE (3-5-2) Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic 

JUVENTUS (4-2-3-1) Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti 

Udinese-Juve sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251). Sfida visibile anche in straming sull’app di Dazn, Sky Go e NOW.  

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