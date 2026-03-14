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sabato 14 Marzo 2026
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Serie A, oggi Napoli-Lecce – La partita in diretta

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, la squadra di Antonio Conte ospita il Lecce al Maradona in uno degli anticipi della ventinovesima giornata di campionato. Gli azzurri arrivano dalla vittoria contro il Torino nell’ultimo weekend, anche la squadra di Di Francesco è reduce dal successo contro la Cremonese. Calcio d’inizio alle 18. 

Dove vedere Napoli-Lecce? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn 

 

Nella prossima giornata di campionato, il Napoli sarà impegnato in trasferta a Cagliari venerdì 20 marzo alle 18:30. Il Lecce affronterà la Roma all’Olimpico domenica 22 alle 18. 

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