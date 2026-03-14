Referendum, a Roma corteo per il ‘no’: “Contro il governo e la guerra”. Bruciata immagine Meloni con Nordio al guinzaglio

(Adnkronos) – Movimenti e cittadini sono tornati in piazza oggi a Roma per esprimere il “no sociale” al referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, chiedendo le dimissioni del governo ma anche per dire stop alla guerra. Alla manifestazione, promossa da Potere al Popolo, hanno aderito diverse realtà, dai collettivi studenteschi (come Osa e Cambiare Rotta) ai movimenti per la Palestina tra cui il Global Movement to Gaza, fino ai movimenti di lotta per la casa, i centri sociali e l’Usb. Tra gli slogan scanditi dai manifestanti che si sono dati appuntamento a piazza della Repubblica “Vota no, Giorgia Meloni vattene” ma anche “Giù le mani dall’Iran”, “Giù le mani da Cuba socialista” e “Crosetto torna a Dubai”. Ad aprire il corteo lo striscione “No al referendum, no alla guerra, no al governo liberticida” firmato dal “comitato per il no sociale”. A seguire lo striscione di Potere al Popolo con su scritto “Diciamo no all’Italia peggiore, no alla guerra, no al governo Meloni”.

Tra le bandiere, oltre a quelle di Potere al Popolo, tante della Palestina ma anche quelle di Cuba, Venezuela e Iran e la bandiera della Pace. Il corteo è partito da piazza della Repubblica diretto a piazza San Giovanni.

Durante il corteo è stata bruciata un’immagine con la premier Meloni che tiene al guinzaglio il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, raffigurato con la museruola, e su scritto “No al vostro Referendum”. Una seconda immagine data alle fiamme rappresentava invece la premier che stringe la mano al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu: sotto la scritta “No al vostro genocidio, 75mila civili uccisi, 2 mln di sfollati”. Bruciati anche due cartelloni, uno con l’immagine della bandiera degli Stati Uniti e uno con la foto del presidente Usa, Donald Trump.

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