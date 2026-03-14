spot_img
sabato 14 Marzo 2026
spot_img

Napoli, donna morta carbonizzata in casa a Pozzuoli

adn-primapagina
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Una donna di 65 anni è stata trovata morta carbonizzata in casa nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Napoli. Secondo una prima versione, il marito era all’esterno dell’abitazione di via Cuma, località Licola a Pozzuoli, quando avrebbe visto le fiamme sprigionarsi in casa.  

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.  

La versione dell’uomo è ora al vaglio degli inquirenti, ma non è esclusa l’ipotesi del drammatico incidente domestico. Indaga la Polizia di Stato. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie