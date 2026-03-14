Corea del Nord lancia 10 missili verso il Mar del Giappone: tensione con Usa e Seul

(Adnkronos) – Nuova escalation militare nella penisola coreana. La Corea del Nord ha lanciato circa dieci missili balistici dalla zona di Sunan, vicino a Pyongyang, in direzione del Mar del Giappone (Mar Orientale). Il lancio è stato rilevato dallo stato maggiore congiunto della Corea del Sud intorno alle 13:20 ora locale, mentre le autorità stanno ancora analizzando il tipo di proiettili utilizzati.

Secondo Seul, i missili sarebbero non ancora identificati e sono stati sparati mentre sono in corso le esercitazioni militari annuali tra Stati Uniti e Corea del Sud, che Pyongyang considera da sempre una provocazione e una possibile prova generale di invasione.

Nei giorni scorsi il regime nordcoreano aveva avvertito che le manovre congiunte avrebbero potuto provocare “conseguenze terribili”, alimentando i timori di una nuova escalation militare nella regione. Intanto Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone stanno monitorando la situazione e mantengono un alto livello di allerta.

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