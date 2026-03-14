Centrodestra in piazza a Corciano per il Si’: partecipazione al gazebo informativo

La coalizione di centrodestra ha portato in piazza il proprio impegno per il Sì con un gazebo informativo che ha registrato una larga partecipazione di cittadini. L’iniziativa, promossa congiuntamente da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Umbria Civica, si è svolta in Piazza dei Carabinieri e ha visto la presenza di esponenti politici, a partire dal livello nazionale.

All’appuntamento ha partecipato il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco, insieme al coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Moio, al coordinatore comunale di Forza Italia Fabio Maddalena e al consigliere Rosatini in rappresentanza di Umbria Civica.

Il gazebo si è trasformato in un momento di ascolto diretto, con numerosi cittadini che si sono fermati per informarsi e discutere dei temi al centro dell’iniziativa. La coalizione ha sottolineato come la numerosa affluenza e la partecipazione dimostrano l’attenzione e l’interesse della comunità verso il futuro del territorio.