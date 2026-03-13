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venerdì 13 Marzo 2026
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Roma, via libera a nuovo stadio: Assemblea Capitolina approva piano fattibilità

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Via libera al nuovo stadio della Roma. Oggi, venerdì 13 marzo, con 39 voti favorevoli, 5 astenuti (il gruppo di Fratelli d’Italia, ndr) e la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle, l’Assemblea Capitolina ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Pfte) del nuovo stadio della AS Roma, che sorgerà a Pietralata. 

“L’approvazione in Assemblea Capitolina della delibera del progetto per il nuovo stadio della Roma a Pietralata rappresenta un momento storico. Roma compie un passo concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura moderna e sostenibile”, ha scritto in una nota Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, “è il risultato di un lavoro approfondito, serio e condiviso. Non parliamo solo di stadio a disposizione della squadra di calcio, ma di un’opera che garantisce un chiaro equilibrio tra investimento privato e interesse pubblico, assicurando interventi di rigenerazione urbana, miglioramento della mobilità, nuove aree verdi e benefici concreti per il quadrante interessato e per la città”.  

“Ringrazio il sindaco Roberto Gualtieri, la giunta, l’assessore Maurizio Veloccia, le commissioni capitoline competenti, gli uffici e tutti i consiglieri che con responsabilità hanno contribuito a questo percorso, così come l’As Roma per la proficua collaborazione istituzionale. Quello di oggi”, ha concluso Celli, “è un passaggio importante per il futuro di Roma e per i tifosi romanisti”. 

 

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