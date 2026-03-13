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venerdì 13 Marzo 2026
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Riforme, Casellati: “Ddl premierato? Prima 6 mesi di confronto con opposizioni, sentito tutti”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – ”Prima di presentare il ddl sul premierato ho impiegato 6 mesi, ho sentito tutti. Non posso sentirmi dire che non mi sono confrontata con opposizioni” ma ”se il confronto significa aderire in maniera pedissequa a quello che vogliono gli altri non è confronto”. Lo ha detto la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati, intervenendo a LetExpo.  

”Se da 40 anni -ha sottolineato- si parla di riforma della forma di governo vuol dire che questa forma di governo non funziona. Barbera ha detto che il premierato è la forma migliore di governo, perché ha quei pesi e contrappesi necessari per un governo che funzioni perché si ha bisogno di stabilità. I padri costituenti hanno costruito un sistema basato sulla paura, perché uscivano dalla guerra: i comunisti avevano paura che prevalessero i clericali, i democristiani avevano paura dei comunisti. E’ stato basato perché non ci sia mai un vincitore ma noi vogliamo che un vincitore ci sia”.  

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