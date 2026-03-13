spot_img
venerdì 13 Marzo 2026
Paralimpiadi Milano Cortina: Luchini oro nello snowboard, undicesima medaglia per l’Italia

(Adnkronos) –
Oggi, venerdì 13 marzo, l’azzurro Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d’oro nella gara di snowboard banked slalom SB-UL (categoria dedicata agli atleti con disabilità agli arti superiori) alle Paralimpiadi di Milano Cortina, chiudendo la seconda manche con il tempo di 56″28. Argento e bronzo per i due atleti cinesi Pengyao Wang e Zihao Jiang. Ha invece chiuso al nono posto l’altro italiano in gara, Paolo Priolo. 

Per l’Italia è la quarta medaglia d’oro a questa edizione delle Paralimpiadi, nuovo record per i colori azzurri, mentre il totale delle medaglie italiane ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina sale a quota 11. 

