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venerdì 13 Marzo 2026
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L’ex principe Andrea e Mandelson in accappatoio con Epstein, spunta la prima foto insieme

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
L’ex principe Andrea e l’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson, entrambi in accappatoio, seduti attorno a un tavolo di legno accanto al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019. Li ritrae insieme una nuova foto, emersa dai documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Si tratta della prima immagine nota dei tre uomini insieme, sottolinea la Bbc precisando che non sono indicati né il luogo, né la data dello scatto. Secondo ITV News la foto è stata scattata a Martha’s Vineyard, negli Stati Uniti, e si ritiene che risalga al periodo tra il 1999 e il 2000, prima che Epstein venisse condannato a 13 mesi di carcere e registrato come molestatore sessuale. 

Mandelson ha in precedenza negato qualsiasi illecito in relazione al suo rapporto con Epstein e ha chiesto scusa alle vittime del finanziere. L’ex ambasciatore è accusato di aver passato informazioni riservate a Epstein durante il suo mandato come ministro del Commercio, dal 2008 al 2010, quando Gordon Brown era primo ministro. Andrea ha perso i suoi titoli reali a causa dei suoi legami con il finanziere. L’ex principe è stato arrestato a Sandringham e rilasciato il 19 febbraio in attesa di indagini per presunte irregolarità nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche. 

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