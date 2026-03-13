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venerdì 13 Marzo 2026
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Di Caterina (Alis): “V edizione LetExpo supera 130mila presenze”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti di questa V edizione di LetExpo: abbiamo superato le 130mila presenze. Personalmente, ho voluto parlare con tutti gli stakeholders e gli espositori. C’è stata molta attività B2B che li ha resi molto felici e molta attività politico-istituzionale, che è stata ripresa da tutti i media. Pertanto, Let Expo si conferma sempre di più un punto di riferimento sullo stato di salute del Paese, della politica e dell’attività finanziaria ed economica italiana. Siamo felici di averla riproposta come V edizione, ancora una volta qui a Verona, nodo centrale e strategico per tutto l’asse che arriva dal Nord Europa”. A dirlo Marcello Di Caterina, Vicepresidente e Direttore Generale di Alis – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile a LetExpo 2026, la manifestazione di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, a Verona fino al 13 marzo.  

“Riteniamo che questa esperienza debba andare avanti ed essere promotrice di idee e istanze per la politica, e di presenze aziendali con ciò che possono proporre in termini di innovazioni tecnologiche, in relazione all’intelligenza artificiale, che, ormai, è la nuova frontiera dei nostri giorni e a tutte le novità che arrivano dal mondo dell’industria e della produzione – conclude Di Caterina – sia per quanto riguarda il settore marittimo, presente dal primo minuto, ma anche quello stradale e ferroviario, nonché il settore aereo, partito da poco e sul quale stiamo sempre di più investendo e crescendo”. 

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