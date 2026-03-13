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venerdì 13 Marzo 2026
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Ascolti tv, ‘Don Matteo 15’ vince prima serata con il 20,7%

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
‘Don Matteo 15’ ha vinto la prima serata di ieri, 12 marzo, con il 20,7% di share. La fiction di Rai1 con Raoul Bova e Nino Frassica ha incollato allo schermo 3.465.000 telespettatori. Su Canale 5 il serial turco ‘Forbidden Fruit’ ha intrattenuto 1.987.000 telespettatori, pari al 14,1%. Su La7 ‘Piazzapulita’ ha totalizzato 982.000 telespettatori e il 7,5%. Su Rete 4 ‘Dritto e rovescio’ ha radunato 885.000 telespettatori, pari al 7,1%. Su Rai3 ‘Splendida cornice’ ha segnato 1.050.000 telespettatori e il 6%. 

Su Italia 1, ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning’ è stato visto da 809.000 telespettatori, pari al 5,6%. Su Rai2 ‘Ore 14 sera’ ha raggiunto 672.000 telespettatori e il 5%. Sul Nove ‘Only Fun – Comico Show’ ha intrattenuto 615.000 telespettatori, pari al 3,8%. Infine, su Tv8 ‘Europa League – Nottingham Forest-Midtjylland’ ha ottenuto 387.000 telespettatori e il 2%. 

Nella fascia access prime time, su Canale 5, ‘La Ruota della Fortuna’ ha raccolto 4.819.000 telespettatori e il 23%. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ ha interessato 4.292.000 telespettatori (21,3%), mentre ‘Affari Tuoi’ ha conquistato 4.806.000 telespettatori e il 22,7%.  

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