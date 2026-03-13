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venerdì 13 Marzo 2026
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Alcaraz, nervosismo con un giornalista: “Perché dovrei preoccuparmi?”

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Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz ‘nervoso’ a Indian Wells. Il tennista spagnolo ha festeggiato l’accesso alla semifinale del Masters 1000 battendo il britannico Cameron Norrie nei quarti ed è ora atteso dalla sfida a Daniil Medvedev nel penultimo atto del torneo.  

In conferenza stampa però Alcaraz ha mostrato un velato, ma neanche troppo, nervosismo quando un giornalista gli ha chiesto se fosse preoccupato dall’ascesa di Joao Fonseca, che ha impegnato Sinner negli ottavi di Indian Wells, con l’azzurro che è riuscito a batterlo a fatica con un doppio tie break. 

“Perché dovrei essere preoccupato?”, ha risposto stizzito Alcaraz, “ho guardato un po’ della loro partita. Non sono riuscito a vederla tutta, ma ho visto che Joao sta giocando a un livello molto alto”. “Quando qualcuno si scontra con Sinner e riesce a portare il punteggio sul 7-6, 7-6, è chiaro che abbia giocato a un livello sensazionale e offerto una grande prestazione”, ha concluso. 

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