giovedì 12 Marzo 2026
Violenza sessuale di gruppo su disabile a Napoli, tre arresti

6

Tre persone sono state arrestate questa mattina ad Afragola, in provincia di Napoli, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di un giovane affetto da disabilità.  

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito dai Carabinieri. Secondo quanto emerso dalle indagini svolte, anche di natura tecnica, i tre indagati – si legge in una nota a firma del procuratore aggiunto Anna Maria Lucchetta – approfittando della condizione di particolare fragilità della vittima, la costringevano a subire atti sessuali. 

Il giovane sarebbe stato sottoposto per diversi mesi a ripetute aggressioni fisiche, violenze verbali, ingiurie, offese, insulti e atti denigratori. 

cronaca

