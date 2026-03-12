spot_img
giovedì 12 Marzo 2026
spot_img

Trump: “Iran benvenuto ai Mondiali, ma meglio non partecipi per motivi di sicurezza”

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Donald Trump torna a parlare della presenza dell’Iran ai prossimi Mondiali in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. “La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì. Per la loro vita e sicurezza”, ha scritto il presidente americano su Truth.  

Nella giornata di ieri, il ministro dello sport iraniano Ahmad Donyamali aveva escluso la partecipazione della nazionale maschile ai Mondiali di quest’anno negli Stati Uniti a causa della guerra in corso. Gli Stati Uniti e Israele stanno portando avanti attacchi aerei contro l’Iran dal 28 febbraio e nel conflitto è stato ucciso il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei. “Da quando questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non ci sono più le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo”, ha dichiarato Donyamali in un’intervista televisiva. 

“A causa delle misure dolose adottate contro l’Iran, ci sono state imposte due guerre nel giro di otto o nove mesi, e diverse migliaia di nostri connazionali sono stati uccisi. Pertanto, non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare in questo modo”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie