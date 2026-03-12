spot_img
giovedì 12 Marzo 2026
Sparatoria in sinagoga e scuola ebraica nel Michigan, attentatore ucciso

(Adnkronos) – Sparatoria oggi all’interno del complesso ebraico a West Bloomfield Township nel Michigan, di cui fanno parte la sinagoga Temple Israel e una scuola ebraica. Lo sceriffo della contea di Oakland, Michael Bouchard, ha spiegato che un uomo si è schiantato con l’auto contro la sinagoga, la sicurezza è entrata in azione e ha sparato. Il sospettato è quindi rimasto ucciso in uno scontro a fuoco. 

Non ci sarebbero altri feriti, secondo quanto dichiarato dallo sceriffo. Ai residenti della zona era stato chiesto di mettersi al riparo e la Federazione ebraica di Detroit ha consigliato a tutte le organizzazioni ebraiche della zona di “adottare il protocollo di lockout: nessuno deve entrare o uscire dal proprio edificio”. 

Sul posto sono intervenuti la polizia di West Bloomfield, l’ufficio dello sceriffo della contea di Oakland, la polizia di stato del Michigan e l’Fbi. Nei video diffusi online è possibile vedere il personale di emergenza che lavora per sgomberare il ‘Tempio’ mentre del fumo esce dalla struttura.  

