Sinner-Tien oggi a Indian Wells: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Jannik Sinner oggi in campo a Indian Wells nei quarti di finale dell’Atp Masters 1000. Nel programma di giovedì 12 marzo l’azzurro, numero 2 del mondo, affronta – in diretta tv e streaming – lo statunitense Learner Tien, numero 25 del tabellone, per un posto in semifinale. Sinner è reduce dalla vittoria con doppio tie-break negli ottavi di finale contro il brasiliano Joao Fonseca, mentre Tien ha eliminato nell’ultimo turno Davidovich Fokina. Ecco orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming.

Il match tra Sinner e Tien sarà il secondo confronto tra i due tennisti. L’unico precedente risale al 1° ottobre 2025, quando l’altoatesino vinse in due set, 6-2 6-2, nella finale del China Open di Pechino. La sfida è la seconda del programma sul campo centrale. Alle 19 ora italiana scendono in campo la bielorussa Aryna Sabalenka e la canadese Victoria Mboko per un match del singolare femminile. La sfida tra Sinner e Tien non inizierà prima delle 21 italiane.

Sinner-Tien, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà visibile in diretta tv su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max. Match disponibile anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

sport

