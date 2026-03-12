spot_img
giovedì 12 Marzo 2026
Sabalenka, prove di matrimonio a Indian Wells: in campo… con il velo da sposa

6

Aryna Sabalenka sa come far divertire i suoi tifosi. Oggi, giovedì 12 marzo, la numero uno del ranking Wta affronterà ai quarti di finale di Indian Wells la canadese Victoria Mboko, ma poche ore fa è stata protagonista di un simpatico siparietto in allenamento. La fuoriclasse bielorussa è scesa in campo per la sessione programmata insieme al marito Georgios Frangulis con… il velo da sposa.  

Tutto pochi giorni dopo aver giocato un match con l’anello da un milione di euro regalatole proprio dal noto imprenditore brasiliano, che a inizio torneo le aveva chiesto la mano.  

 

Il mood di Sabalenka insomma pare adesso proprio centrato sul matrimonio, in programma nei prossimi mesi. Nessuno Slam o Wta 1000 all’orizzonte. Solo il fatidico sì, per cui servirà comunque una grande preparazione. Quindi, meglio cominciare fin da subito.  

