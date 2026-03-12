spot_img
Paralimpiadi Milano Cortina, quarta medaglia per Mazzel: argento nel gigante

(Adnkronos) – Quarta medaglia per Chiara Mazzel, con la guida Fabrizio Casal, alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi giovedì 12 marzo. Dopo i due argenti in discesa e combinata e l’oro in superG, arriva anche l’argento in gigante. Oro all’austriaca Veronika Aigner, con la guida Eric Digruber, bronzo per l’altra austriaca Elina Stary, con la guida Stefan Winter. 

L’azzurra ha commentato il risultato raggiunto a fine gara: “È magnifico. Un oro e tre argenti, sono molto felice perché ho gareggiato con la mia guida di sempre. Questa medaglia ha un grandissimo valore. L’austriaca era quasi irraggiungibile, ma abbiamo sciato bene sul ripido e sul piano”. 

