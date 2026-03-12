spot_img
Nuovi guardrail per Via Bazzucchi: al via i lavori sulla provinciale tra Ellera e Solomeo

L'intervento, sollecitato nei mesi scorsi da Fratelli d'Italia Corciano, riguarda un tratto frequentato da automobilisti, motociclisti e ciclisti. Il gruppo chiede di estendere i lavori all'illuminazione

Sono iniziati in questi giorni i lavori per l’installazione dei nuovi guardrail lungo Via Bazzucchi, la strada provinciale che collega Ellera a Solomeo. L’intervento era atteso da tempo e risponde a segnalazioni che il gruppo Fratelli d’Italia Corciano aveva portato all’attenzione delle istituzioni nei mesi scorsi, evidenziando criticità su un tratto particolarmente frequentato da automobilisti, motociclisti e ciclisti.

A darne notizia è il consigliere di opposizione Daniele Padovano, che esprime soddisfazione per l’avvio del cantiere pur indicando ulteriori interventi ancora necessari.
«Accogliamo con soddisfazione l’avvio dei lavori — dichiarano da Fratelli d’Italia Corciano — perché la sicurezza stradale deve essere una priorità. Le segnalazioni e le sollecitazioni su questa situazione hanno contribuito a portare l’intervento all’attenzione delle istituzioni competenti».

Il gruppo sottolinea il valore della collaborazione istituzionale come metodo per ottenere risultati concreti. «Quando istituzioni e realtà del territorio collaborano — proseguono da Fratelli d’Italia Corciano — si riescono a ottenere risultati concreti per la sicurezza dei cittadini e per il miglioramento delle infrastrutture del nostro territorio».

L’installazione dei guardrail non è però ritenuta sufficiente a risolvere tutte le criticità del tratto. Il gruppo auspica «che in seguito l’intervento sia esteso anche all’illuminazione, attualmente assente, ed alle banchine»: due elementi che, insieme alle protezioni laterali, completerebbero il quadro di sicurezza di una strada che per conformazione e traffico richiede standard adeguati.

Fratelli d’Italia Corciano annuncia che continuerà a monitorare la viabilità locale e a farsi portavoce delle segnalazioni dei cittadini, con l’obiettivo di ottenere ulteriori interventi di messa in sicurezza sul territorio comunale.

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





