Nuovi guardrail per Via Bazzucchi: al via i lavori sulla provinciale tra Ellera e Solomeo

Sono iniziati in questi giorni i lavori per l’installazione dei nuovi guardrail lungo Via Bazzucchi, la strada provinciale che collega Ellera a Solomeo. L’intervento era atteso da tempo e risponde a segnalazioni che il gruppo Fratelli d’Italia Corciano aveva portato all’attenzione delle istituzioni nei mesi scorsi, evidenziando criticità su un tratto particolarmente frequentato da automobilisti, motociclisti e ciclisti.

A darne notizia è il consigliere di opposizione Daniele Padovano, che esprime soddisfazione per l’avvio del cantiere pur indicando ulteriori interventi ancora necessari.

«Accogliamo con soddisfazione l’avvio dei lavori — dichiarano da Fratelli d’Italia Corciano — perché la sicurezza stradale deve essere una priorità. Le segnalazioni e le sollecitazioni su questa situazione hanno contribuito a portare l’intervento all’attenzione delle istituzioni competenti».

Il gruppo sottolinea il valore della collaborazione istituzionale come metodo per ottenere risultati concreti. «Quando istituzioni e realtà del territorio collaborano — proseguono da Fratelli d’Italia Corciano — si riescono a ottenere risultati concreti per la sicurezza dei cittadini e per il miglioramento delle infrastrutture del nostro territorio».

L’installazione dei guardrail non è però ritenuta sufficiente a risolvere tutte le criticità del tratto. Il gruppo auspica «che in seguito l’intervento sia esteso anche all’illuminazione, attualmente assente, ed alle banchine»: due elementi che, insieme alle protezioni laterali, completerebbero il quadro di sicurezza di una strada che per conformazione e traffico richiede standard adeguati.

Fratelli d’Italia Corciano annuncia che continuerà a monitorare la viabilità locale e a farsi portavoce delle segnalazioni dei cittadini, con l’obiettivo di ottenere ulteriori interventi di messa in sicurezza sul territorio comunale.