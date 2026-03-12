spot_img
LetExpo, Fiorentino (Circolo delle Imprese): “Con Alis comunanza di intenti su logistica e industria”

(Adnkronos) –  “Il Circolo delle Imprese è nato nel 2015. Oggi siamo presenti nel Nord Italia e organizziamo circa 60 eventi all’anno. Quando abbiamo conosciuto Alis si è subito trovata una comunanza di intenti e abbiamo deciso di avviare un percorso insieme che andasse oltre il momento fieristico, promuovendo iniziative su temi di comune interesse e favorendo il libero scambio e il networking tra gli associati”. Lo ha dichiarato il presidente del Circolo delle Imprese, Alessandro Fiorentino, parlando della collaborazione con Alis, alla quinta edizione di LetExpo, la fiera dedicata a logistica, trasporti e servizi alle imprese che riunisce istituzioni, aziende e operatori del settore, in corso a Verona fino al 13 marzo.  

“In particolare -ha proseguito Fiorentino- lo scorso anno abbiamo organizzato un evento con i nostri associati su diversi temi, dalla mobilità all’industria, e il prossimo 19 marzo terremo a Brescia un appuntamento dedicato all’automotive, che nasce dal lavoro avviato durante un incontro svoltosi a settembre”. Il presidente del Circolo delle Imprese ha poi sottolineato anche il legame organizzativo con l’associazione: “Il nostro mondo esprime alcune figure all’interno del direttivo di Alis. Tra queste Gabriele Barucco, responsabile dei rapporti istituzionali del Circolo, che rappresenta il nostro network all’interno dell’organizzazione e si confronta su queste attività con il mondo Alis”. 

“Il tema della logistica e del rapporto con il sistema industriale e produttivo del Paese è centrale -ha concluso- e la nostra partecipazione a questo evento è la conseguenza naturale di questo percorso di collaborazione”, ha concluso Fiorentino. 

