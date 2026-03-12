“La denuncia” di Ivan Cotroneo al Teatro Cucinelli: una sfida dialettica tra due donne e due generazioni

Il Teatro Cucinelli ospita nei prossimi giorni uno degli spettacoli più attesi della stagione teatrale 2025/26: «La denuncia», scritto e diretto da Ivan Cotroneo, un testo che mette in scena la complessità del rapporto tra potere, seduzione e manipolazione attraverso la sfida dialettica di due donne di generazioni diverse.

Lo spettacolo, produzione DIANA OR.I.S., vede in scena Marta Pizzigallo ed Elisabetta Mirra, con le musiche originali di Gabriele Roberto. L’appuntamento è per giovedì 19 marzo alle 21 presso il Teatro Cucinelli di Solomeo, nell’ambito della stagione a cura del TSU — Teatro Stabile dell’Umbria.

Il tema al centro del lavoro è quanto mai attuale. «Lo spettacolo affronta i temi del consenso, del rispetto, della manipolazione, del ricatto emotivo che possono nascondersi dietro un rapporto tra docente e discente», spiega l’autore nelle sue note di regia, descrivendo un territorio in cui «la seduzione entra fatalmente, a volte in maniera innocente, come arma e strumento maieutico, come persuasione intellettuale».

Cotroneo non si ferma alla denuncia, ma esplora anche il confine sottile in cui quella stessa dinamica «prende le forme di una violenza, diventa abuso di potere». Il tono scelto è quello del mistero da ricostruire: «Un testo teso, con un epilogo sorprendente», nelle parole dell’autore, che promette un twist capace di trasformare «il mistero quasi processuale in una dichiarazione d’amore».

Il riferimento culturale dichiarato è il teatro contemporaneo nella sua tradizione più impegnata. Cotroneo cita esplicitamente «The Children’s Hour», classico in cui «la discriminazione per orientamento sessuale è presente in forme sottili e inaspettate», rivendicando per il proprio lavoro la stessa capacità di rivelare ciò che resta nascosto sotto la superficie delle relazioni umane. «Un twist trasforma il mistero quasi processuale in una dichiarazione d’amore», ha anticipato l’autore, lasciando intendere che le due protagoniste si riveleranno, «solo alla fine, più vicine di quanto si potrebbe immaginare».

L’appuntamento si inserisce nella programmazione del Teatro Cucinelli curata dal TSU, che conferma Solomeo come polo culturale di riferimento per il teatro di qualità nel cuore dell’Umbria. Per chi vorrà assistere, l’urgenza è quella stessa che Cotroneo riconosce alla propria scrittura: un tema che appartiene al presente e che il palcoscenico restituisce con tutta la sua forza.