spot_img
venerdì 13 Marzo 2026
spot_img

Graziano (Unicef): “Logistica per garantire diritti, distribuiti 3 mld vaccini nel mondo”

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Alcuni dati aiutano a comprendere come la nostra missione si intrecci con il mondo della logistica: abbiamo distribuito quasi 3 miliardi di vaccini nel mondo, raggiungendo il 50% della popolazione globale in cinque anni. La logistica è un pilastro essenziale: il diritto alla salute e all’istruzione non possono essere garantiti se mancano gli strumenti per tradurli in pratica. Abbiamo riconosciuto in Alis una visione comune basata sul dovere sociale e sulla coesione”. Sono le parole di Nicola Graziano, presidente Unicef Italia, oggi a Verona al panel ‘Il ruolo di società, mondo del lavoro e terzo settore per costruire una vera inclusione’, uno degli incontri del programma di Casa Alis, lo spazio dell’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, dedicato a interviste e conferenze istituzionali a LetExpo2026. 

Il presidente Graziano fa sapere che con Alis sono già “in cantiere una serie di progetti e proposte” nella convinzione che “ogni scelta debba attraversare i tempi e le generazioni, proprio come sancito dalla recente riforma della Costituzione. Gli articoli 9 e 41 – evidenzia – oggi orientano l’economia e le aziende private verso la tutela della salute, dello sviluppo e della dignità”. E aggiunge: “Il concetto di ‘nuove generazioni’ introdotto nella Costituzione è un obiettivo da interpretare insieme, poiché ogni decisione supera confini geografici e temporali. Non possiamo agire nel presente senza guardare al domani: questa è la missione fondamentale dell’Unicef, che intendiamo portare avanti con forza insieme alle istituzioni e ai nostri partner”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie