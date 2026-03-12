spot_img
venerdì 13 Marzo 2026
Grandine a Roma sud e sul litorale: strade allagate e traffico in tilt

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Un violento temporale si è abbattuto oggi, giovedì 12 marzo, su Roma, dove una improvvisa bomba d’acqua ha colpito diversi quartieri della capitale causando allagamenti e pesanti disagi alla circolazione. Grandine a Roma sud e sul litorale. 

La pioggia intensa è arrivata nel giro di pochi minuti, trasformando alcune strade in veri e propri fiumi e rallentando il traffico.  

Il maltempo era stato previsto dalle autorità meteorologiche, che avevano diramato l’allerta gialla da stamattina per le successive 12-18 ore per il Lazio con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. 

