giovedì 12 Marzo 2026
Fumo, Manner-Romberg (Mru GmbH): “Con divieto sigarette elettroniche maggiori volumi mercato nero”

6

(Adnkronos) – Un potenziale divieto delle sigarette elettroniche in Europa “sposterebbe maggiori volumi sul mercato nero”. Lo ha detto oggi Horst Manner-Romberg, Managing Director di Mru GmbH, durante la presentazione di un nuovo studio sul mercato irregolare di sigarette elettroniche all’interno dell’Unione Europea. 

“Si può fare lo stesso paragone con le droghe – ha aggiunto -. Tutte le droghe sono vietate, ma il mercato è gigantesco e questo accadrebbe anche per l’industria delle sigarette elettroniche”. 

