venerdì 13 Marzo 2026
Europa League, oggi Bologna-Roma – La diretta

(Adnkronos) – Torna l’Europa League con gli ottavi di finale. Oggi, giovedì 12 marzo, il Bologna ospita la Roma allo stadio Dall’Ara nell’andata dell’euroderby. I giallorossi si sono qualificati direttamente agli ottavi grazie all’ottavo posto nella fase campionato, mentre la squadra di Italiano ha eliminato i norvegesi del Brann nei playoff. Calcio d’inizio alle 18:45. 

Dove vedere Bologna-Roma? La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 25. L’euroderby sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW 

La gara di ritorno di giocherà giovedì 19 marzo allo Stadio Olimpico. Calcio d’inizio alle 21.  

