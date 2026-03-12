Con la Medio Fondo del Quasar parte ‘Pedalando l’Umbria di Francesco’

Circuito in 7 tappe che ripercorre idealmente il cammino di san Francesco arrivando a Rieti. Al Quasar Village di Corciano la gara domenica 15 marzo. Testimonial del circuito Davide Cassani

Partirà con la sesta edizione della Medio Fondo del Quasar, domenica 15 marzo, l’iniziativa ‘Pedalando l’Umbria di Francesco’, circuito di cicloturismo che si articola in sette tappe tra Umbria e alto Lazio e nasce con l’obiettivo di coniugare sport, promozione territoriale e rete d’impresa, generando valore condiviso per comunità, associazioni e realtà economiche coinvolte. Nel 2026 il circuito si inserisce nel contesto delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, elemento che amplifica ulteriormente la visibilità, la risonanza mediatica e il potenziale di attrattività. I dettagli dell’iniziativa sono stati presentati giovedì 12 marzo al Quasar Village di Corciano da Enrico Angelini, presidente dell’associazione Pedalando l’Umbria di Francesco e responsabile gallerie commerciali PAC 2000A Conad, l’ex-ciclista professionista e cronista sportivo Davide Cassani, testimonial della manifestazione e partecipante alle tappe dell’evento, Tiziana Zetti, direttrice del Quasar Village, Francesco Cocilovo, assessore allo sport del Comune di Corciano, Enrico Valentini in rappresentanza dell’assessore regionale a sport e turismo Simona Meloni, e Mauro Pispoli di Grifo Bike. “L’idea di questo circuito – ha dichiarato Angelini – nasce dall’esperienza della Medio Fondo del Quasar, un evento sportivo che negli anni ha fatto registrare una sempre maggiore partecipazione. Da qui abbiamo pensato di coinvolgere altre località e centri commerciali PAC 2000A Conad ritenendo che potesse essere interessante attraversare tutta l’Umbria, ripercorrendo idealmente il sentiero di san Francesco spingendoci fino a Rieti della cui provincia fa parte Greccio, il paese in cui Francesco ha creato il primo presepe vivente”. “Da ciclista – ha commentato Cassani – sono contento di partecipare a un’iniziativa che coinvolgerà centinaia di persone, faccio i complimenti a chi ha pensato a questo giro dell’Umbria. Si pedalerà pensando a Francesco. Per me la bicicletta è stata gioco, è diventata uno sport e addirittura il mio lavoro. Adesso è tornata a essere divertimento, piacere e soprattutto il mezzo che mi dà la possibilità di andare alla scoperta del mondo. Tutte le volte che vengo in Umbria è un piacere, è una regione meravigliosa, verde che ha una storia e luoghi straordinari”. Cassani parteciperà, tra le altre, alla Mediofondo del Quasar, organizzata in collaborazione con Asd Grifo bike, che sarà dunque la prima tappa: con partenza dal Quasar Village di Corciano alle 8.30 prevede due percorsi, uno lungo di 92 chilometri e uno corto di 60 chilometri, che permetteranno ai ciclisti di raggiungere borghi e strade bianche intorno al Lago Trasimeno, godendo di panorami straordinari durante la pedalata. Due le cronoscalate previste: da Mantignana a Castel Rigone e da Sant’Andrea di Sorbello a Preggio. Chiuse le iscrizioni online, ci si potrà ancora iscrivere direttamente al Quasar Village sabato 14 marzo dalle 15 alle 18 e domenica 15 dalle 7 alle 8.10 prima della partenza. I ciclisti partecipanti potranno usufruire di trattamenti gratuiti pre e post gara in collaborazione con Quasar Fisio Medical center & Fisiosalus e al rientro del servizio docce. Potranno inoltre partecipare al consueto pasta party prima delle premiazioni. I premi andranno ai primi tre classificati di categoria e alle prime 15 società in base al numero dei chilometri percorsi. Novità di quest’anno, accanto alla gara domenica dalle 11 ci saranno eventi collaterali di intrattenimento a tema con il circuito: un live painting con un artista che realizzerà dal vivo un’opera dedicata a san Francesco, un dj set per accompagnare il rientro dei ciclisti in un’atmosfera di festa, animazioni per bambini e la presenza di Lupetto, mascotte del circuito Pedalando l’Umbria di Francesco. “Siamo pronti per questa nuova edizione della Medio Fondo – ha aggiunto Tiziana Zetti – uno dei nostri principali eventi che riesce a coniugare sport, paesaggio, turismo lento e il piacere dello stare insieme anche grazie ai ristori e ai momenti che abbiamo organizzato qui al centro per i ciclisti e per famiglie. Siamo contenti che la nostra esperienza abbia dato vita a qualcosa di più grande”.

Dopo la data del Quasar Village a Corciano, il circuito prevede il 12 aprile la Cicloturistica del Lupo che coinvolge i centri commerciali di Gubbio Ferratelle e Porta Nova di Gualdo Tadino; il 26 aprile la Mediofondo della Verna con partenza e arrivo al Centro Commerciale Castello; il 31 maggio la Mediofondo Piazza Umbra in Bici dal centro Piazza Umbra di Trevi a La Torre di Spoleto; il 19 luglio la Mediofondo di Assisi con partenza e arrivo al centro Le Cave di Santa Maria degli Angeli; il 6 settembre la Mediofondo La Valle Santa con partenza e arrivo al centro commerciale Perseo di Rieti per chiudere il 18 ottobre con Mediofondo Cospea al Cospea village di Terni. Merito della manifestazione è anche quella di aver consorziato tutte le associazioni sportive che collaborano all’organizzazione delle singole tappe: Grifo Bike Perugia, Speed Motor Asd, Asd Ciclistica Sansepolcro, Monarca Asd, Velo club S. Maria degli Angeli, Il Salice.