Ucraina, droni russi su Kharkiv: almmeno due morti

(Adnkronos) – Un attacco con droni russi ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite altre sette a Kharkiv, in Ucraina. A dichiararlo sono state oggi le autorità locali. “Due persone sono state uccise nell’attacco russo al distretto di Shevchenkivsky a Kharkiv”, ha dichiarato Oleg Synegubov, capo dell’amministrazione militare regionale, su Telegram. Un edificio aziendale ha preso fuoco, ha aggiunto, precisando che tre donne e quattro uomini sono rimasti feriti. “Secondo i primi rapporti, tutti riportano traumi dovuti all’esplosione, di varia gravità”, ha aggiunto.

Kharkiv, città universitaria e industriale vicino al confine con la Russia, è stata presa di mira quasi quotidianamente dai raid aerei di Mosca dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Le interruzioni e i gravi disservizi verificatisi negli ultimi giorni alla connessione a Internet rimarranno in vigore “per tutto il tempo necessario” a garantire “la sicurezza dei cittadini” di fronte alle minacce ucraine. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, secondo cui “il regime di Kiev utilizza metodi sempre più sofisticati per i suoi attacchi e sono necessarie misure tecnologiche di risposta per garantire la sicurezza dei cittadini”.

“I fatti smentiscono la propaganda del Cremlino, purtroppo ancora molto forte anche in Italia. Un dato su tutti: dopo mesi di scarsissimi progressi sul campo, nel mese di febbraio 2026 la Russia ha perso più territori di quanti ne abbia conquistati”, ha evidenziato la premier Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento al Senato.

“In sostanza, a febbraio, si è ridotta la percentuale di territorio ucraino sotto controllo russo. Con buona pace di chi sosteneva che la resa incondizionata fosse l’unica strada percorribile per l’Ucraina. Ci tengo anche a evidenziare, ancora, come gli sforzi diplomatici per arrivare a una pace giusta e duratura per la nazione aggredita ci chiamino direttamente in causa”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.

