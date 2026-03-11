spot_img
giovedì 12 Marzo 2026
Rossella Erra, i progressi con la dieta: “Ora indosso una giacca che non mettevo da 20 anni”

Continuano i progressi con la dieta per Rossella Erra. L’opinionista, ospite oggi a La volta buona, ha raccontato di aver affiancato alla dieta anche un po’ di attività fisica quotidiana: “Ho ricominciato a fare tapis roulant, ogni giorno, anche la domenica”, ha spiegato.  

Tuttavia, lo sforzo fisico le ha causato qualche problema al ginocchio: “Sto facendo terapia, perché si è infiammato”. Con grandissimo orgoglio, Rossella Erra ha parlato dei risultati raggiunti: “Sono ancora grossa, ma sto indossando una giacca taglia L, che non mettevo da circa 20 anni”. L’opinionista ha già perso oltre 17 chili, un traguardo che considera un ‘vero’ cambiamento fisico.  

