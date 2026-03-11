spot_img
mercoledì 11 Marzo 2026
Qatar, allarme missili in tv durante… la Champions League

Allarme missili in Qatar durante… la Champions League. Oggi, martedì 10 marzo, negli studi di Bein Sports è suonato l’allarme antimissili, figlio della continua rappresaglia dell’Iran dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele, su tutti i telefoni delle persone presenti per commentare l’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. 

È successo tutto in diretta. Mentre giornalisti e ospiti stavano parlando dei risultati maturati al termine delle sfide di Champions, i discorsi sono stati interrotti dal suono dei dispositivi, creando qualche momento di panico generale.  

Il tutto è stato spiegato in diretta agli spettatori, con la situazione che è poi tornata alla normalità e si è potuto quindi tornare a parlare di calcio. 

 

