Orlandi-Gregori, da presidente Commissione lettera a prefetto di Roma su scavi Casa del Jazz

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, Andrea De Priamo, ha scritto una lettera, condivisa con l’Ufficio di presidenza dello stesso organismo parlamentare, al prefetto di Roma Lamberto Giannini in merito ai lavori di scavo alla Casa del Jazz.

Dopo le notizie di stampa sugli scavi, sebbene al momento non siano emersi collegamenti con la vicenda di Emanuela Orlandi, a quanto si apprende, il presidente si è rivolto al prefetto chiedendo di essere informato qualora emergesse, a qualsiasi livello, qualche profilo di interesse per la Commissione di inchiesta, che resta a disposizione in un’ottica di collaborazione istituzionale.

La Casa del Jazz sorge su quella che un tempo fu la villa del cassiere della banda della Magliana, Enrico Nicoletti, poi confiscata. Gli scavi sono iniziati nei mesi scorsi su input dell’ex magistrato Guglielmo Muntoni ipotizzando che potesse essere sepolto lì il corpo del giudice scomparso Paolo Adinolfi. L’attività però ha alimentato interesse e curiosità anche per eventuali possibili collegamenti con Emanuela tanto che degli scavi sul centro culturale si è interessata anche la famiglia Orlandi.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)