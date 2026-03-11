spot_img
Milan, altra multa dopo il derby: è il club più sanzionato in Serie A

(Adnkronos) – Nuova multa per il Milan, dopo il derby vinto contro l’Inter in Serie A. I rossoneri sono stati multati dal Giudice Sportivo per altri 22mila euro a causa di rientri in campo tardivi per i secondi tempi (l’ultimo, nella stracittadina, è stato di due minuti). Fin qui, i numerosi ritardi sono costati al Diavolo circa 107mila euro. E il Diavolo, tra multe varie prese in stagione (lancio di oggetti, cori offensivi ecc…) ha superato quota 121.500 euro, diventando la società più sanzionata della Serie A. Un record.  

Ma perché i rossoneri rientrano spesso in campo in ritardo per i secondi tempi? Più che di errori di calcolo, per la squadra di Allegri potrebbe trattarsi di una vera e propria strategia. Insomma, una sorta di questione di nervi, soprattutto considerando la grande attenzione del tecnico per tutti i dettagli, anche extra-campo. Dietro al Milan, le società più multate sono il Lecce (107mila euro) e la Roma (93mila e 500 euro). Il club meno multato è invece il Sassuolo (4mila euro).  

 

