giovedì 12 Marzo 2026
Logistica, Pichetto Fratin: “Transizione va gestita con pragmatismo”

(Adnkronos) – “Dobbiamo essere responsabili e realisti difendendo sia l’ambiente che la capacità delle aziende di crescere e creare lavoro. Questa è la sfida: una transizione che viene definita giusta è possibile, è necessaria ma va gestita con pragmatismo. E questo è l’approccio che il governo ha avuto sin dal suo insediamento, in quelle che sono le politiche climatiche nazionali e anche nel confronto europeo. Abbiamo posto con forza il principio della neutralità tecnologica aprendo a tutte le soluzioni che contribuiscono a ridurre le emissioni, sostenendo con determinazione quindi i biocarburanti. Inoltre stiamo promuovendo l’elettrificazione delle infrastrutture portuali. È una sfida importante, fondamentale per coniugare efficienza logistica e tutela dell’ambiente”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in un videomessaggio inviato a LetExpo, evento di riferimento per i trasporti, la logistica ed i servizi alle imprese, organizzato da Alis in collaborazione con Veronafiere. 

“Il trasporto integrato su gomma, ferro e mare rappresenta più di una mera posizione strategica, un requisito che possiamo definire essenziale per potenziare l’efficienza della nostra produzione – osserva Pichetto – Parliamo di settori di rilievo che stanno accompagnando la transizione energetica senza però, con questo, trascurare l’esigenza di garantire la competitività delle nostre imprese e il loro bisogno di continua innovazione. Sostenibilità e competitività sono le due facce della stessa medaglia”. 

