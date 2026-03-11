Iran, Trump: “Guerra finirà presto, deciderò io quando”

(Adnkronos) – La guerra in Iran finirà “presto” perché “non è praticamente rimasto niente da colpire”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista telefonica ad Axios. E’ rimasta “qualche piccola cosa qua e là… Quando deciderò che deve finire, finirà”, ha affermato Trump, riferendosi alla conclusione del conflitto. Il capo della Casa Bianca ha quindi ribadito che “la guerra sta andando alla grande. Siamo molto in anticipo rispetto al programma. Abbiamo causato più danni di quanto pensassimo possibile, anche nel periodo iniziale di sei settimane”.

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha tenuto una valutazione dell’operazione militare israelo-americana contro l’Iran insieme al capo di Stato Maggiore delle Idf, il generale Eyal Zamir. “L’operazione guidata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal primo ministro Benjamin Netanyahu continuerà senza limiti di tempo, finché non raggiungeremo tutti gli obiettivi e non vinceremo la campagna”, ha detto Katz.

I Pasdaran hanno rivendicato oggi di aver colpito diverse basi americane in Kuwait e Bahrein nei 12 giorni della guerra di Israele e Stati Uniti contro l’Iran. “Infrastrutture chiave della base statunitense nel porto di Mina Salman, il centro nevralgico della Quinta Flotta degli Stati Uniti… sono state colpite da missili e droni iraniani”, hanno dichiarato i Guardiani della Rivoluzione sul loro sito web Sepah News, riferendosi alle installazioni statunitensi in Bahrein. “Contemporaneamente Camp Patriot (in Kuwait), inclusi hangar per le attrezzature, alloggi e centri di raccolta per i soldati americani nelle basi navali di Mohammed Al-Ahmad e Ali Al-Salem, ha subito anche pesanti perdite”, hanno aggiunto, precisando di aver attaccato anche la base di Camp Buehring in Kuwait.

Con il passare delle ore si fa intanto luce sulla sorte di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida suprema dell’Iran, che ha riportato una frattura a un piede, un ematoma attorno all’occhio sinistro e lacerazioni al viso a causa del raid aereo israelo-americano che lo scorso 28 febbraio ha ucciso suo padre, l’Ayatollah Ali Khamenei, e altri cinque membri della sua famiglia. Lo afferma la Cnn citando una propria fonte ben informata. In precedenza una fonte israeliana aveva dichiarato alla Cnn che il secondogenito dell’Ayatollah Khamenei era rimasto ferito la scorsa settimana e da giorni circolano voci sul fatto che sia rimasto ferito. La nuova Guida suprema non è mai apparsa in pubblico, né ha rilasciato dichiarazioni dopo la sua nomina domenica. Il figlio del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, Yousef, ha dichiarato stamattina di aver saputo che Khamenei era rimasto ferito, ma che ora è “al sicuro, sano e salvo”.

