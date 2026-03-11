spot_img
giovedì 12 Marzo 2026
spot_img

Di Genova (Fastweb+Vodafone): “Investiamo 1,5 mld l’anno in infrastrutture per sicurezza e qualità”

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Garantire sicurezza e qualità dei dati lungo tutta la filiera del mercato business, investendo in infrastrutture e tecnologie proprietarie. È questo l’impegno ribadito da Augusto Di Genova, Chief B2B Officer di Fastweb+Vodafone, intervenendo alla quinta edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, la manifestazione dedicata a trasporti, logistica, servizi alle imprese e sostenibilità organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere e promossa da Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile. 

“Il nostro impegno è garantire sicurezza e qualità su tutta la filiera del mercato business, grazie a infrastrutture e soluzioni proprietarie che fanno la differenza nella protezione e nella gestione del dato”, ha spiegato Di Genova. Le soluzioni sviluppate dall’azienda coprono diversi ambiti del settore dei trasporti e della logistica: “Andiamo da applicazioni IoT per i porti a soluzioni dedicate al trasporto ferroviario, tutte basate su asset proprietari” 

Secondo Di Genova, la capacità di investimento rappresenta un fattore determinante per lo sviluppo del comparto: “Crediamo che la differenza la faccia chi è in grado di investire. Noi investiamo circa 1,5 miliardi di euro l’anno nei nostri asset”. Una strategia che, ha concluso, consente “di offrire un valore concreto all’utente finale e allo stesso tempo sviluppare attività coerenti con gli obiettivi di business sia del cliente sia dell’operatore che fornisce il servizio”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie