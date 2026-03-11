spot_img
giovedì 12 Marzo 2026
spot_img

Champions, oggi Real Madrid-Manchester City 1-0 – La diretta

adn-primapagina
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l’andata degli ottavi di finale. Oggi, mercoledì 11 marzo, è il giorno del big match tra Real Madrid e Manchester City. I Blancos arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Benfica di José Mourinho, mentre gli inglesi avevano agguantato la qualificazione diretta agli ottavi, saltando il turno dei playoff in virtù dell’ottavo posto nella fase campionato. Calcio d’inizio alle 21.  

Dove vedere Real Madrid-Manchester City? La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Amazon Prime Video. La sfida sarà visibile anche in streaming su Amazon Prime Video. 

La partita di ritorno si giocherà all’Etihad Stadium martedì 17 marzo alle 21.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie