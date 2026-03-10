spot_img
mercoledì 11 Marzo 2026
spot_img

Zambito (Pd): “Per steatosi epatica linee guida chiare e condivise”

adn-ultimora
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “La steatosi epatica è una sfida emergente per la sanità pubblica italiana perché i dati epidemiologici ci dicono che si tratta di una patologia con numeri in crescita affrontabile positivamente grazie a un percorso multidisciplinare. Per avere successo, però, è necessaria la precocità dell’intervento. La politica può fare molto, anche alla luce del fatto che esistono terapie innovative con esiti positivi”. SI tratta di “coordinare al meglio le attività che devono essere fatte all’interno delle strutture sanitarie, di avere linee guida, un percorso diagnostico e terapeutico nazionale per la presa in carico, le procedure, il follow-up”. Lo ha detto la senatrice Ylenia Zambito, segretario X Commissione del Senato, intervenendo oggi a Roma all’incontro ‘Steatosi epatica: una sfida emergente per la sanità pubblica italiana’, organizzato su sua iniziativa. 

“Si tratta di una malattia seria – sottolinea Zambito – che può sfociare in patologie ben più gravi di tipo oncologico o di cirrosi e che può comportare la necessità di trapianto del fegato con costi gravosi sulla sanità. Per evitarlo c’è bisogno di una presa in carico precoce. Per farlo, tutti i professionisti, con al centro l’epatologo, devono essere inseriti in un percorso chiaro, con linee guida il più possibilmente approfondite e condivise su tutto il territorio nazionale”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie