Zambito (Pd): “Per steatosi epatica linee guida chiare e condivise”

(Adnkronos) – “La steatosi epatica è una sfida emergente per la sanità pubblica italiana perché i dati epidemiologici ci dicono che si tratta di una patologia con numeri in crescita affrontabile positivamente grazie a un percorso multidisciplinare. Per avere successo, però, è necessaria la precocità dell’intervento. La politica può fare molto, anche alla luce del fatto che esistono terapie innovative con esiti positivi”. SI tratta di “coordinare al meglio le attività che devono essere fatte all’interno delle strutture sanitarie, di avere linee guida, un percorso diagnostico e terapeutico nazionale per la presa in carico, le procedure, il follow-up”. Lo ha detto la senatrice Ylenia Zambito, segretario X Commissione del Senato, intervenendo oggi a Roma all’incontro ‘Steatosi epatica: una sfida emergente per la sanità pubblica italiana’, organizzato su sua iniziativa.

“Si tratta di una malattia seria – sottolinea Zambito – che può sfociare in patologie ben più gravi di tipo oncologico o di cirrosi e che può comportare la necessità di trapianto del fegato con costi gravosi sulla sanità. Per evitarlo c’è bisogno di una presa in carico precoce. Per farlo, tutti i professionisti, con al centro l’epatologo, devono essere inseriti in un percorso chiaro, con linee guida il più possibilmente approfondite e condivise su tutto il territorio nazionale”.

—

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)