spot_img
mercoledì 11 Marzo 2026
spot_img

Ucraina, Russia attacca ancora con missili e droni: colpite Dnipro e a Kharkiv

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Gli attacchi russi hanno colpito nella notte le città ucraine di Dnipro e Kharkiv, causando almeno 20 feriti. Lo riporta il Kiev Independent, mentre le squadre di emergenza continuano a valutare i danni. A Dnipro, il governatore Oleksandr Hanzha ha dichiarato che 10 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 12 anni. Il sindaco Borys Filatov ha detto che numerosi edifici sono stati danneggiati. “A seguito di un altro attacco russo, almeno otto edifici a più piani sono stati danneggiati. Diverse centinaia di finestre sono andate in frantumi”, ha riferito Filatov . 

Dnipro, la quarta città più grande dell’Ucraina, con una popolazione prebellica di 968.000 abitanti, continua a subire regolari attacchi missilistici e di droni russi a causa della sua vicinanza alle regioni del fronte ucraino, trovandosi a circa 130 chilometri dalle zone di combattimento. A Kharkiv, i droni russi hanno preso di mira i quartieri di Industrialnyi e Kholodnohirskyi, ferendo circa 10 persone, tra cui un’adolescente. Il sindaco della città, Ihor Terekhov, ha affermato che un attacco con drone Shahed ha danneggiato edifici residenziali e annessi nel distretto di Kholodnohirskyi. 

Le autorità hanno affermato che l’entità esatta delle vittime e dei danni deve ancora essere chiarita e che le operazioni di soccorso e la valutazione dei danni proseguiranno nel corso della mattinata. Gli attacchi notturni sono avvenuti solo pochi giorni dopo che le forze russe avevano colpito un edificio residenziale di cinque piani a Kharkiv con un missile balistico, il 7 marzo, uccidendo 11 persone, tra cui due bambini, e ferendone almeno altre 15. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie