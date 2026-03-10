spot_img
mercoledì 11 Marzo 2026
Taratata, stasera 10 marzo: l’appuntamento speciale con Bonolis

19

(Adnkronos) – Stasera, martedì 10 marzo, in prima serata su Canale 5, torna ‘Taratata’ con uno speciale appuntamento: ‘Taratata – Tutto in una notte’, una serata evento che ripercorre i momenti più intensi e spettacolari delle due puntate dello show andate in onda a febbraio. 

A riproporre questo viaggio musicale è ancora una volta Paolo Bonolis, che accompagna il pubblico attraverso le esibizioni più emozionanti, i duetti più sorprendenti e i momenti più coinvolgenti che hanno animato il palco della ChorusLife Arena di Bergamo. 

Sul palco tutti insieme: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali, Edoardo Leo e Giorgio Panariello. 

