spot_img
martedì 10 Marzo 2026
spot_img

Salvioni (Amaf): “Diagnosi precoce fondamentale in colangite biliare primitiva”

adn-primapagina
1

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Per la colangite biliare primitiva “la diagnosi precoce è fondamentale perché si tratta di una patologia progressiva cronica, legata all’informazione dei dotti biliari. Ogni giorno senza diagnosi è un giorno in cui la malattia progredisce”. Lo ha detto Davide Salvioni, presidente Amaf (Associazione malattie autoimmuni del fegato), intervenendo oggi a Milano all’incontro con la stampa organizzato da Gilead Sciences in occasione dell’approvazione, da parte dell’Agenzia italiana del farmaco – Aifa, del rimborso per seladelpar, nuova opzione terapeutica per la colangite biliare primitiva. 

“E’ cruciale arrivare alla diagnosi perché, una volta ottenuta – spiega Salvioni – ci si può affidare a un centro di riferimento, rispetto ai quali a livello italiano siamo messi molto bene. Una volta che la patologia è inquadrata abbiamo tutte le risorse per poterla affrontare quotidianamente. E’ quindi fondamentale accendere i riflettori su questa patologia”, a beneficio “soprattutto della comunità scientifica e delle ‘sentinelle’ che operano sul territorio, ossia i medici di medicina generale”. 

L’auspicio dell’esperto è che “l’avvento dell’informatizzazione del fascicolo sanitario elettronico e dell’intelligenza artificiale, tramite l’incrocio di dati, possa agevolare la diagnosi precoce di queste patologie, per la quale è necessario appunto incrociare alcuni dati, come quelli degli enzimi epatici e gli anticorpi. Molte volte, invece, purtroppo si arriva alla diagnosi solo nel momento in cui i sintomi diventano veramente manifesti – sottolinea – oppure c’è una compromissione delle funzionalità epatica e, nei casi peggiori, si arriva alla cirrosi”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie